Et ve Süt Kurumu'ndaki kuyruk zamlara rağmen azalmadı 'Kuyruk olunca zam yaptık' demişti

Beylikdüzü'ndeki Et ve Süt Kurumu'nun satış mağazası zamlara rağmen kuyruklar azalmadı. ESK Genel Müdürü Osman Uzun “Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı artırdık” demişti.

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Kırmızı ete gelen zamlar sonrası fiyatları piyasaya düşük satan Et ve Süt Kurumu'na talepler artmış kuyruk görüntüleri gelmeye başlamıştı. Bunun üzerine Et ve Süt Kurumu fiyatları geçtiğimiz gün yüzde 48 artırdığını açıklamıştı.

ESK Genel Müdürü Osman Uzun ise, “Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı artırdık” açıklaması ile dikkat çekti. Sözcü gazetesinen haberine göre kuyruklar azalmadı. İstanbul Beylikdüzü'nde saat sabah 8.00'den itibaren sıraya girmeye başlayan vatandaşa mikrofon uzatıldı. Soğuk havaya rağmen kuyrukta bekleyen vatandaşlar açıklamalara tepki gösterdi.