Et ürünlerinde yeni dönem! Sucuk, döner ve hamburgerde artık zorunlu

BURGER İÇİN YENİ KRİTERLER

Tebliğe ilk kez “burger” tanımı ve kriterleri eklenecek. Buna göre burgerin, köfte gibi ve köfte kriterlerine uygun şekilde üretilmesi zorunlu olacak.

Teknolojik gerekliliğin yanı sıra dolgu maddesi olarak da kullanılabilen diyet liflerinin et ürünlerinde kullanımına da kısıtlama getirilecek.

SUCUK, PASTIRMA VE KAVURMADA TÜTSÜ YASAKLANACAK

Yeni düzenlemeyle sucuk, pastırma ve kavurma gibi geleneksel et ürünlerinin üretiminde kullanılan tütsüleme işlemine son verilecek.

Bu ürünlerde fıstık ve peynir gibi çeşni maddelerinin kullanımına da izin verilmeyecek. Böylece sucuk, pastırma ve kavurma gibi ürünlerin geleneksel ürün niteliğinde üretilmesine yönelik kriterler korunacak.