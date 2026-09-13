Et ürünlerinde yeni dönem! Sucuk, döner ve hamburgerde artık zorunlu
Tarım ve Orman Bakanlığı; tüketici menfaatlerini korumak, haksız rekabetin önüne geçmek ve gıda güvenilirliğini en üst seviyeye çıkarmak hedefiyle mevcut “Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği”nde kapsamlı bir revizyona gitmeye hazırlanıyor.
Yakında Resmi Gazete'de yayımlanması öngörülen yeni düzenleme, tebliğ kapsamındaki et ürünlerinin içerik ve üretim süreçlerine katı sınırlamalar getirerek sektörel standartları yeniden belirleyecek. Milliyet gazetesinin haberine göre; et ürünlerinde yalnızca doğal et proteinine ve üretim teknolojisi gereği zorunlu kılınan süt, yumurta ile yoğurt gibi hayvansal bileşenlere izin verilecek; bunun dışındaki tüm harici protein ve azot kaynağı olabilecek maddelerin kullanımı kesin olarak engellenecek.
BURGER İÇİN YENİ KRİTERLER
Tebliğe ilk kez “burger” tanımı ve kriterleri eklenecek. Buna göre burgerin, köfte gibi ve köfte kriterlerine uygun şekilde üretilmesi zorunlu olacak.
Teknolojik gerekliliğin yanı sıra dolgu maddesi olarak da kullanılabilen diyet liflerinin et ürünlerinde kullanımına da kısıtlama getirilecek.
SUCUK, PASTIRMA VE KAVURMADA TÜTSÜ YASAKLANACAK
Yeni düzenlemeyle sucuk, pastırma ve kavurma gibi geleneksel et ürünlerinin üretiminde kullanılan tütsüleme işlemine son verilecek.
Bu ürünlerde fıstık ve peynir gibi çeşni maddelerinin kullanımına da izin verilmeyecek. Böylece sucuk, pastırma ve kavurma gibi ürünlerin geleneksel ürün niteliğinde üretilmesine yönelik kriterler korunacak.
DÖNERİN ADI ETİKETTE BELİRLİ OLACAK
Tebliğdeki önemli değişikliklerden biri de döner ürünlerine ilişkin olacak.
Yeni düzenlemeyle dönerin etiketinde, üretim şekline göre “yaprak döner”, “yaprak-kıyma döner” veya “kıyma döner” ifadelerinden birinin kullanılması zorunlu hale getirilecek.
DOLGU MADDELERİNE KISITLAMA
Et ürünlerinde üretim teknolojisi ve ürün bileşimi gereği kullanılan nişasta, nişasta içeren maddeler, soya ve soya ürünleri gibi dolgu maddelerinin, ürün ağırlığını artırmak gibi amaçlarla kullanılmasının önüne geçilecek.
Tebliğde ayrıca döner, kaplamalı ürünler ve köfte tanımları; kanatlı eti ürünleri ile kırmızı etten üretilen ürünler için ayrı ayrı düzenlenecek.
Hazırlanmış kanatlı eti karışımları ile kanatlı eti dönerinde izin verilen yağ oranı da yüzde 20’den yüzde 15’e düşürülecek.
Kanatlı sucuğunda ise kilogram başına 350 miligram olan kalsiyum miktarı 400 miligrama çıkarılacak.