Estetikleriyle gündemde! 51 yaşındaki Ebru Gündeş son haliyle çok konuşuldu
Başarılı şarkıcı Ebru Gündeş son günlerde fiziksel değişimi ile gündemde. Hem kariyeri hem de özel yaşantısıyla konuşulan Gündeş estetik ameliyat sonrası yeni haliyle de çok konuşuldu. 51 yaşındaki Ebru Gündeş'in estetik için servet ödediği iddia edildi.
Yayınlama Tarihi:
Güncelleme Tarihi:
Şarkıcı Ebru Gündeş hem kariyeri hem de özel yaşantısıyla gündemden düşmüyor. Estetik ameliyat sonrası yeni haliyle gündeme gelen 51 yaşındaki Ebru Gündeş, sanal medya hesabından paylaştığı pozlarla dikkat çekti.
1 8
Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş bu sefer sanal medya pozlarıyla gündeme geldi.
2 8
Estetik yaptırdığını açıklayan ünlü şarkıcı, "Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım. Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?" demişti.
3 8
Gel Konuşalım programındaki iddiaya göre; Gündeş'in gençleşmek uğruna yaptırdığı yüz gerdirme işlemi için 200 bin dolar (yaklaşık 10 milyon TL) harcadığı iddia edilmişti.
4 8
Gündeş son zamanlarda sanal medya paylaşımları yapmaya devam ediyor.
5 8
51 yaşındaki ünlü şarkıcı son halini Instagram'dan paylaştı. Şarkıcıya çok sayıda iltifat geldi.
6 8
7 8
8 8