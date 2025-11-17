Estetik yaptırdığı konuşuluyordu! Kenan İmirzalıoğlu o iddialara patladı!
Yüzündeki değişimin ardından estetik iddialarıyla gündeme gelen ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu en sonunda patladı. Hakkındaki söylentilerle ilgili İmirzalıoğlu'nun yakın çevresine, "Maşallah diyeceklerine botokslu diyorlar" dediği öne sürüldü.
KENAN İMİRZALIOĞLU'NDAN ESTETİK İDDİALARINA TEPKİ
Yeni dizisi 'Aile Bir İmtihandır' ile ekranlara dönmeye hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu, son haftalarda estetik iddialarıyla gündeme geldi. Yüzündeki değişim dikkat çeken ünlü oyuncunun botoks ve elmacık kemiği dolgusu yaptırdığı öne sürüldü.
"MAŞALLAH DİYECEKLERİNE BOTOKSLU DİYORLAR"
İddiaların haftalardır konuşulmasının ardından İmirzalıoğlu en sonunda patladı.
Hakkındaki söylentilerle ilgili yakın çevresine tepki gösterdiği ileri sürülen İmirzalıoğlu'nun, "Maşallah diyeceklerine botokslu diyorlar" dediği iddia edildi.