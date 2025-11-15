Estetik yaptırdığı iddiaları vardı! Kenan İmirzalıoğlu'ndan iddialara okkalı yanıt

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun bölüm başına 4.5 milyon TL alacağı yeni dizisi 'Aile Bir İmtihandır' başlamadan önce daha genç görünmek istediği ve bu sebeple estetik yaptırdığı konuşulmuştu. İmirzalıoğlu, katıldığı bir davette bu iddialara sert bir şekilde yanıt verdi. Sözleri kısa süre içinde gündem oldu.