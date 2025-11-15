Estetik yaptırdığı iddiaları vardı! Kenan İmirzalıoğlu'ndan iddialara okkalı yanıt
Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun, yeni projesi için gençleşmek istediği ve estetik yaptırdığı iddiaları ortalarda dolaşıyordu. İmirzalıoğlu ortaya atılan bu iddialara sert yanıt verdi. Sözleri sosyal medyayı çalkaladı.
Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun bölüm başına 4.5 milyon TL alacağı yeni dizisi 'Aile Bir İmtihandır' başlamadan önce daha genç görünmek istediği ve bu sebeple estetik yaptırdığı konuşulmuştu. İmirzalıoğlu, katıldığı bir davette bu iddialara sert bir şekilde yanıt verdi. Sözleri kısa süre içinde gündem oldu.
Bu iddia 3 hafta önce katıldığı bir ödül töreninde kameraların karşısına geçtiği an başlamıştı.
İmirzalıoğlu'na oyuncu botoksu yani mimiklerini de kullanabileceği bir uygulama yapıldığı, elmacık kemiklerinin olduğu bölgeye de dolgu uygulandığı iddia edilmişti.
"MAŞALLAH' DİYECEKLERİNE BOTOKSLU DİYORLAR"
Kenan İmirzalıoğlu'nun botoks ve dolgu iddiaları sonrası yakınlarına "Maşallah' diyeceklerine botokslu diyorlar" söylemiş.