Estetik yaptırdığı dudağı çürüyerek düştü! Her olay onu hatırlatıyor
ANTALYA'da yaşayan Songül Uzunoğlu, gözaltı morlukları için gittiği güzellik merkezinde dudağına da dolgu yaptırdı. Ardından dudağı çürüyüp düştü. "Gülmesini unuttum, mimiklerimi kaybettim. Kahve içmeyi, sıcak yemek yemeyi özledim" diyen Uzunoğlu, estetik mağdurlarını görünce her seferinde aynı acıyı yaşadığını söyledi.
Antalya'da geçirdiği estetik operasyonu sonrası dudağının zarar gördüğünü iddia eden Songül Uzunoğlu, "Estetik mağdurlarını gördüğümde ağlıyorum. Yaşadığım zorluklar, travmalar gözümün önüne geliyor." dedi. Özel bir tıp merkezinde geçirdiği estetik operasyon nedeniyle alt dudağının zarar gördüğünü öne süren 42 yaşındaki Uzunoğlu'nun, tedavisi devam ediyor.
Yaşadığı zorlukları anlatan Uzunoğlu, gözaltı morlukları için gittiği merkezde dolgu yapıldığını belirtti. Önce ışık dolgusu yapılacağının söylendiğini ardından yağ dokusu yapıldığını aktaran Uzunoğlu, yapılan dolguların hiçbirinin tutmadığını dile getirdi.
Dolgudan sonra dudağındaki ana damarın tıkanması sonucu dokuların tamamen işlevini yitirdiğini anlatan Uzunoğlu, dudağını kaybettiğini, çok acılar çektiğini ifade etti.
"Çok dikkat etmek, iyi araştırmak gerekiyor"
Dolgu yapıldıktan sonra dudağının simsiyah olduğunu vurgulayan Uzunoğlu, şunları kaydetti: "Çok acı çektim. Aylarca yemek yiyemedim, su bile içemedim. Psikolojik olarak hala çok kötüyüm. Çevremin etkisiyle bu işe kalkıştım, çok dikkat etmek, iyi araştırmak gerekiyor. Estetik mağdurlarını gördüğümde ağlıyorum. Yaşadığım zorluklar, travmalar gözümün önüne geliyor. Gerçekten yaşayan bilir. Estetikten mağdur olan kadınlar bana sosyal medyadan ulaşıyor."