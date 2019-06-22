Estetiğim yok diyordu! Özge Ulusoy'un estetiksiz hali herkesi şoke etti!

Tatil için İtalya'ya giden güzel model, sosyal medyada da paylaşımlarıyla herkesi büyülüyor. İtalya'yı çok sevdiğini ve bir daha gitmek istediğini ise güzel model paylaştığı bu fotoğrafın altına düştüğü not ile açıkladı: ''Kalbimin bir kısmı orada kalmış olabilir. Almaya gidilecek mecbur''