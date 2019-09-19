Estetiği olmadığını söyleyen Banu Alkan ihtişamlı hayatını anlattı
Afrodit lakaplı Banu Alkan, ihtişamlı hayatına dair samimi açıklamalar yaptı.
Yeşilçam'ın efsanesi Afrodit lakaplı Banu Alkan, Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa magazin programına katıldı. Zaman zaman olay söylemleriyle gündeme gelen Banu Alkan, geçmiş dönemde yaşadığı ihtişamlı hayatını anlattı.
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Bir dönem milyon dolarlarla oynayan ve bir anda sıfırı gördüğünü söyleyen Afrodit, evindeki gül ağacından yapılma yemek takımının bile bir ev değerinde olduğunu söyledi.
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- Yüzümde hiç estetik yok. Saç rengim de yıllardır aynı. Kuaföre Paris'e Alexander'a giderdim saçlarımı boyatmaya. Sophia Loren'in tüm sırlarını söyledi bana gittiğim kuaför.
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- ''Güvenme güzelliğine bir sivilce yeter, güvenme malına bir kıvılcım yeter'' demiş atalarımız... Evdeki gül yemek takımım bir ev alırdı ama yalıya mazot alamadım.
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