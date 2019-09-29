Estetiği abarttığı söylenen Aleyna Tilki otobanda kalça şovu yaptı
Aleyna Tilki'nin son fotoğrafları sosyal medyaya damga vururken otobanda yaptığı kalça şovu da olay oldu.
Türkiye'yi terk ederek eğitimi için Amerika'da yaşamaya başlayacağını söyleyen Aleyna Tilki, okul açılmadan önce Paris tatiline çıktı. Geçtiğimiz günlerde pembe küt saçları ile Paris stiliyle adından sıkça söz ettiren Tilki, bu sefer dudağına estetik yaptırdığı iddiasıyla sosyal medyaya damga vurdu.
Gününün çoğunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Aleyna Tilki, Paris tatilini de takipçileriyle paylaşmaktan geri durmazken Eyfel Kulesi altındaki fotoğraflarındaki detay takipçilerinin gözünden kaçmadı ve Paris'in simgesi Eyfel kulesi altında selfie çekilen genç popçu eleştirilmekten kurtulamadı.
Fransa tatilinin tadını çıkaran ve Eyfel kulesi altında fotoğrafını paylaşan Aleyna Tilki'ye takipçileri, "Dudaklarına ne oldu?" diye soru yağdırdı.
Aleyna Tilki'nin daha önce dudaklarına dolgu yaptırdığı iddia edilmiş, Tilki, bu iddiaları yalanlamıştı.