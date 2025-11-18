Eşref Rüya’nın Irmak’ı Ceren Benderlioğlu'nun eşi de çok ünlüymüş
Kanal D’nin fenomen yapımı Eşref Rüya’nın Irmak’ı Ceren Benderlioğlu yer aldığı proje ile gündemde. Çok özel açıklamalarda bulunan Benderlioğlu'nun eşi de çok ünlü oyuncuymuş.
Kanal D’nin fenomen yapımı Eşref Rüya’nın Irmak’ı Ceren Benderlioğlu, aldığı en ilginç hayran yorumunu açıkladı.
Kendi fan kitlesini yaratan Irmak karakterindeki performansıyla kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşayan oyuncu, “Bu kadın nasıl 42 yaşında ya?” yorumunu listenin başına koyduğunu söyleyip espriyi patlattı:
"Göstermiyorum. 24 desem, atma Ziya, o kadar da değil. Dizide sert bir profil çizen Benderlioğlu, gündelik hayatta damarına basılması durumunda Irmak’laşabileceği uyarısında bulundu. Ceren Benderlioğlu, oynadığı rollerin kendisini sert gösterdiği yorumlarıyla ilgili de konuştu. Eleştirilere “Bazen evet” diyerek katıldığını belirten oyuncu, “Damarıma basılırsa sert çıkışlarım olur” ifadesini kullandı.
Irmak karakteriyle arasındaki en büyük benzerliği “Dostları için sonuna kadar giden biri Irmak. Ben de öyleyim” şeklinde dile getiren oyuncu, oyunculuğun hayata bakış açını nasıl değiştirdiğini şöyle açıkladı: Yaş aldıkça, okudukça, oynadığım karakterlerle iç içe geçtikçe bakış açım dönüştü. Bunun için senaristlere minnettarım.