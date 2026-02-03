Eşref Rüya'da flaş ayrılık! O karaktere veda sahnesi yazıldı, kimse bunu beklemiyordu

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı ilk günden itibaren favori listelerinden düşmeyen dizi Eşref Rüya'da sürpriz ayrılık geliyor. Bu vedanın gelecek bölümlerde yaşanacağı iddiaları gündemi karıştırdı. Ayrılığın senaryoya nasıl yansıyacağı ise izleyiciler arasında büyük merak konusu oldu. Bakın Eşref Rüya dizisinden ayrılan o isim kim...