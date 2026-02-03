Eşref Rüya'da flaş ayrılık! O karaktere veda sahnesi yazıldı, kimse bunu beklemiyordu
Kanal D ekranlarının sevilen ve büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Eşref Rüya her çarşamba yeni bölümüyle izleyicisini ekrana kilitliyor.
Son olarak 31. bölümüyle ekrana gelen dizide şaşırtan bir ayrılık yaşanacağı ortaya çıktı.
Ethem Özışık ve Lokman Maral’ın yazdığı dizide Dinçer karakterine hayat veren Taner Rumeli'nin ekibe veda edeceği öğrenildi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Taner Rumeli önümüzdeki bölümlerde projeden ayrılacak.
Peki Taner Rumeli kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte cevapları...