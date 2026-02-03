BIST 13.845
Eşref Rüya'da flaş ayrılık! O karaktere veda sahnesi yazıldı, kimse bunu beklemiyordu

Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya, bu kez izleyiciyi şaşırtan bir ayrılık haberiyle gündeme geldi. Dizide yer alan önemli bir karakterin hikayesinin sona ereceği, kulislerde konuşulmaya başlandı. Bakın diyiziye veda eden isim kim...

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı ilk günden itibaren favori listelerinden düşmeyen dizi Eşref Rüya'da sürpriz ayrılık geliyor. Bu vedanın gelecek bölümlerde yaşanacağı iddiaları gündemi karıştırdı. Ayrılığın senaryoya nasıl yansıyacağı ise izleyiciler arasında büyük merak konusu oldu. Bakın Eşref Rüya dizisinden ayrılan o isim kim...

Kanal D ekranlarının sevilen ve büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Eşref Rüya her çarşamba yeni bölümüyle izleyicisini ekrana kilitliyor.

Son olarak 31. bölümüyle ekrana gelen dizide şaşırtan bir ayrılık yaşanacağı ortaya çıktı.

Ethem Özışık ve Lokman Maral’ın yazdığı dizide Dinçer karakterine hayat veren Taner Rumeli'nin ekibe veda edeceği öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Taner Rumeli önümüzdeki bölümlerde projeden ayrılacak.

Peki Taner Rumeli kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte cevapları...

