Eşref Rüya dizisinde şok sahne! Komiser Çiğdem'in ahlaksız teklifine yorum yağdı
Eşref Rüya dizisinde bomba gelişmeler yaşandı. Dizinin son bölümünde Çiğdem'in, muhbirin adını vermek için Eşref'e yaptığı ahlaksız teklif izleyiciyi çok kızdırdı. Üstelik ahlaki açıdan da diziye pek çok yorum yapıldı.
Eşref Rüya dizisinin son bölümünde Çiğdem'in, muhbirin adını vermek karşılığında Eşref'e "Benim ol... Sadece bir gece... Çok ciddiyim sadece bir gece... Sonra ne istersen yapacağım" demesi büyük şaşkınlık yarattı. Sahne, izleyicilerin en çok konuştuğu an oldu.
Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in paylaştığı Eşref Rüya dizisinin son bölümü, gerilim ve sürpriz sahneleriyle izleyiciyi ekrana kilitledi. Bölümün en çok konuşulan anı ise Çiğdem karakterinin Eşref'e yaptığı şaşırtıcı teklif oldu.
"SENİNLE BİR GECE GEÇİRMEK İSTİYORUM"
Yeni bölümde, Eşref ve adamları arasına sızan muhbirin kimliğini bilen Çiğdem, bu ismi açıklamak için alışılmadık bir şart koştu.
Çiğdem, Eşref'e dönerek "Benim ol... Sadece bir gece... Çok ciddiyim sadece bir gece... Sonra ne istersen yapacağım" ifadelerini kullandı. Bu sözler hem sahnedeki karakterleri hem de izleyicileri şaşkına çevirdi.