Eşref Rüya dizisi reytinglerde ilk sırada! Cannes dönüşü mutluluk

Eşref Rüya’da, Eşref ve Nisan arasındaki aşk, Dinçer’in örmeye çalıştığı duvarlara rağmen giderek güçleniyor. Eşref ve Nisan arasındaki duygusal yolculuk, izleyicileri ekran başına kilitleyen en önemli etkenlerden biri oldu. Dizi, aksiyonun ve gerilimin romantizmle harmanlanarak sunulduğu bir yapım olarak dikkat çekiyor.