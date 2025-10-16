Eşref Rüya dizisi reytinglerde ilk sırada! Cannes dönüşü mutluluk
Kanal D'nin, Cannes'da büyük ilgi gören fenomen dizisi Eşref Rüya, yeni bölümüyle Türkiye'deki izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla karşılandı. Dizi, tüm kategorilerde en çok izlenen yapım olarak zirveye oturdu ve ekranların vazgeçilmezi haline geldi.
Eşref Rüya’da, Eşref ve Nisan arasındaki aşk, Dinçer’in örmeye çalıştığı duvarlara rağmen giderek güçleniyor. Eşref ve Nisan arasındaki duygusal yolculuk, izleyicileri ekran başına kilitleyen en önemli etkenlerden biri oldu. Dizi, aksiyonun ve gerilimin romantizmle harmanlanarak sunulduğu bir yapım olarak dikkat çekiyor.
Eşref Rüya'da Necla’nın, Hıdır'a gösterdiği fotoğraf izleyicilerin dikkatini çekti. Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntü, "Hıdır’ın oğlu Eşref mi, yoksa Kadir mi?" sorusunu gündeme getirdi. Dizi hayranları, bu gizemi çözmeye çalıştı. Eşref Rüya'nın son sahnelerinde Eşref, Nisan’ın Dinçer'in hazırladığı sözleşmeye imza atmasına son anda engel oldu. Ancak yaşanan arbedede Dinçer'in merdivenlerden düşüp ağır yaralanması izleyicileri şok etti. Bu gelişme, “Dinçer öldü mü?” sorusunu akıllara getirdi.
Eşref Rüya’nın yeni bölümü, Tüm Kişiler kategorisinde 9,21 izlenme oranı ve 27,42 izlenme payı elde ederek birinci sıraya yerleşti.
AB kategorisinde 7,45 izlenme oranı ve 28,20 izlenme payı alırken, 20+ABC1 kategorisinde 9,34 izlenme oranı ve 28,65 izlenme payı ile zirveye yükseldi.