Esra'nın ölümünde gözaltına alınan Ümitcan Uygun hakkında yeni gelişme!

Ankara'da Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un da aralarında bulunduğu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Ankara'da Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un da aralarında bulunduğu 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ümitcan Uygun, tahliye olduktan 2 hafta sonra, 3 Ağustos'ta bu kez Esra Hankulu'nun Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'ndeki evinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alındı. Hankulu'nun, ölmeden önce Uygun ile birlikte olduğu, evde ayrıca Hankulu'nun arkadaşları Furkan G. (18) ve Dilan C.'nin de (20) bulunduğu belirlendi. Furkan G. ve Dilan C. de gözaltına alındı.

ÖN OTOPSİ RAPORU ÇIKTI

Ölümü şüpheli bulunan Esra Hankulu'nun ön otopsi raporunda, beyin zarında travmatik olmayan kanama ve akciğerlerde iltihaplanma tespit edildi. Bu bulguların haricinde vücutta herhangi bir darp, cebir, kesici, delici alet izi ve ateşli silah yarasına rastlanılmadı. Herhangi bir zehirlenme durumuna yönelik alınan bulgular, toksikolojik inceleme amacıyla Kimya İhtisas Laboratuvarı'na gönderildi. Hankulu'dan alınan örnekler, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

'ÖLÜMÜYLE İLGİM YOK'

'Uyuşturucu temini' ve 'fuhuşa aracılık yapma' yönünden de hakkında inceleme yapılan Ümitcan Uygun'un, Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında ilk ifadesi ortaya çıktı. Uygun'un, "Geceyi beraber geçirdiğimiz doğru; ancak ben sabah evden çıktığım sırada Esra sağlıklı ve kendindeydi. Daha sonra evde bulunan diğer arkadaşları beni aradı ve Esra'nın ağzından kan geldiğini söyledi. Ben de polise haber vermelerini istedim. Esra hayatını kaybettiği için üzgünüm, ölümüyle bir ilgim yoktur" dediği öğrenildi.