Esra Ezmeci'ye takipçisinden gelen o soru şoke etti! Kaynanam kayınpederime çişli çay...

"Fulya ile Umudun Olsun" programında yer alarak adını tüm Türkiye'ye duyuran uzman klinik psikolog Esra Ezmeci sosyal medya hesabından gelen soruları cevaplamaya devam ediyor. Önceki gün Ezmeci'ye takipçisinden gelen "Kaynanam kayınpederime büyü yapıyor, çişli çay yapıyor, bana sen de iç kocan bağlanır ne yapmam lazım" sorusu olay oldu. Ezmeci ise o soruya "Siz hiç böyle şeylere girmeyin" yanıtını verdi.