Esra Ezmeci'ye takipçisinden gelen o soru şoke etti! Kaynanam kayınpederime çişli çay...
Ekranların ilgiyle izlenen gündüz kuşağı programlarından "Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya" programını sunan uzman klinik psikolog Esra Ezmeci bir yandan da sosyal medya hesabından takipçilerinin sorduğu soruları yanıtlamaya devam ediyor. Ezmeci önceki akşam gelen "Kaynanam kayınpederime büyü yapıyor, çişli çay yapıyor, bana sen de iç kocan bağlanır ne yapmam lazım" sorusuna verdiği cevapla olay oldu. İşte haberin detayları...
"Fulya ile Umudun Olsun" programında yer alarak adını tüm Türkiye'ye duyuran uzman klinik psikolog Esra Ezmeci sosyal medya hesabından gelen soruları cevaplamaya devam ediyor. Önceki gün Ezmeci'ye takipçisinden gelen "Kaynanam kayınpederime büyü yapıyor, çişli çay yapıyor, bana sen de iç kocan bağlanır ne yapmam lazım" sorusu olay oldu. Ezmeci ise o soruya "Siz hiç böyle şeylere girmeyin" yanıtını verdi.
Psikolog Esra Ezmeci sosyal medya hesabından takipçilerinden gelen soruları cevaplıyor. Gelen sorular arasında mide bulandıran bir itiraf geldi.
Esra Ezmeci'ye gelen "Kaynanam kayınpederime büyü yapıyor, çişli çay yapıyor, bana sen de iç kocan bağlanır ne yapmam lazım" sorusuna Ezmeci'nin verdiği yanıt olay oldu.
Psikolog Esra Ezmeci'nin Instagram hesabı üzerinden kendisine gelen soruları yanıtlaması yeniden gündem oldu.