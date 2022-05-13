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Esra Ezmeci'ye iğrenç itiraflar yağdı! Ablam hamileyken kocası bana...

Esra Ezmeci'ye iğrenç itiraflar yağdı! Ablam hamileyken kocası bana...

Uzman psikolog Esra Ezmeci'ye gelen cinsellik ve aldatma itirafları yine pes dedirtti.

Esra Ezmeci'ye iğrenç itiraflar yağdı! Ablam hamileyken kocası bana...

Fulya ile Umudun Olsun programıyla üne konuşan uzman psikolog ve yazar Esra Ezmeci, ani bir kararla programdan ayrılarak Beyaz TV'ye transfer olmuştu. 

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Esra Ezmeci'ye iğrenç itiraflar yağdı! Ablam hamileyken kocası bana...

Sosyal medya hesabında takipçilerine 'bana soru sor' diyerek itiraf etkinliği yapan Ezmeci, bu sayede takipçilerini her geçen gün katlıyor. 

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Esra Ezmeci'ye iğrenç itiraflar yağdı! Ablam hamileyken kocası bana...

4 milyondan fazla takipçisi olan Ezmeci, yazdığı kitaplarla ve kariyerindeki başarılarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

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Esra Ezmeci'ye iğrenç itiraflar yağdı! Ablam hamileyken kocası bana...

Cinsellikle ilgili sorunlara verdiği yanıtlarla dikkatleri üzerine çeken Ezmeci, takipçilerini hayrete düşürmeyi sürdürüyor. 

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