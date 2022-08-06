Esra Ezmeci'nin programı için flaş kurgu iddiası! Açılan ilanda maaşın yer alması şoke etti

Bir dönem ekranlara damga vuran Fulya ile Umudun Olsun programında adını milyonlara duyuran uzman klinik psikolog Esra Ezmeci takipçilerinin yönelttiği sorularla ilgi odağı olmuştu. Sonrasında kendi ismini taşıyan Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya'yı sunan Ezmeci için son günlerde ortaya bomba kurgu iddiası atıldı. İddiaya göre Bir cast ajansı sahibi olduğu iddia edilen Fatma İldeniz isimli kadın program için ilan açtı, dolgun maaş verileceğini de ekledi. Konuyla ilgili Ezmeci'den henüz bir açıklama gelmedi. İşte ortalığı karıştıran o iddia ve detayları...