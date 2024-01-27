Esra Ezmeci kendisine gelen itirafı paylaştı: '14 yıllık kocam başkasıyla da...'
Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci sosyal medya üzerinden kendisine gelen soruları yanıtlamaya devam ediyor. Ezmeci'ye öyle bir itiraf geldi ki herkes şoke oldu.
İlişkiler üzerinden verdiği tavsiyeler ve açıklamalarıyla zaman zaman sosyal medyanın gündemine oturan Klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci geçtiğimiz aylarda 'Türkiye'de eş değiştirme gemileri var’ demiş ve bu iddiasıyla uzun süre konuşulmuştu.
Sosyal medyada kendisine gelen cinsel hayat sorularına açık açık yanıt veren uzman psikolog Esra Ezmeci yine takipçilerinden gelen soruları tek tek cevapladı.
Ezmeci'ye gelen bir itiraf herkesi şaşırttı.
Bir takipçisi Esra Ezmeci'ye '14 yıllık kocam aynı zamanda başkasıyla da nişanlanmış öğrendim. Beni ve çocuklarımı terk etti' dedi.