Esra Erol'un rengi attı ATV'deki canlı yayında ağabeyin kardeşe tacizi ifşa oldu
ATV'de canlı yayınlanan Esra Erol'da programında kirli bir aile sırrı ifşa oldu. Kızını aramaya çıkan anne, oğlunun küçükken kızını taciz ettiğini itiraf etti.
Esra Erol'un ATV'de canlı yayınlanan programına evden kaçan kızını bulmak için katılan bir annenin ağzından kaçırdığı itiraf izleyiciyi dehşete düşürdü. Kızını bulmak isteyen anne, oğluyla ilgili kirli bir sırrı ifşa etti. Esra Erol'un yüzünün renginin atmasına sebep olan kirli sır, ağabeyin kardeşi yönelik cinsel taciz olayıydı. İşte Esra Erol'un programında ortaya çıkan o korkunç sır...
İmam Hatip lisesi öğrencisi Gülbeyaz Can 17 yaşında babama gidiyorum diyerek annesi Şerife Can'ın evinden yanından ayrıldı. Anne ve babası boşanmış olan Gülbeyaz, babasına o gün hiç gitmedi. Onun yerine Bursa Görüklü'de oturan ağabeyi Muzaffer Can'ın yanına gidiyor ve orada 4 ay kalıyor. Orada kalırken de bir erkekle kaçıp kayıplara karışıyor.
Ailenin kirli sırrı
Canlı yayına çıkan anne Şerife Can, kızının 18'ine girmeden önce Abdülkadir Ördek tarafından kaçırıldığını söyleyip bulunmasını istedi. Esra Erol kızıyla en son konuşmasını sorunca ortaya korkunç aile sırrı döküldü. Şerife Can, kızının Ekim ayında kendisini aradığını ve ağabeyinin birlikte yaşadığı Habibe isimli kadına 'istismara' uğradığını anlattığını söylemiş.
Öz ağabeyinin cinsel istismarı
Esra Erol bu istismarın ne olduğunu sorunca Şerife Can iğrenç sırrı ifşa etti. Meğer kızı Gülbeyaz 10 yaşındayken öz ağabeyi Muzaffer Can tarafından cinsel istismara maruz kalmış. İstismarın sözlü olduğunu iddia eden anne Şerife Can, olayı öğrenince eşiyle birlikte oğullarını dövüp sokağa attıklarını söyledi. 15 gün sokakta bıraktıkları oğulları eve dönünce de tacizin üstünü kapatmışlar.