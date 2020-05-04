Esra Erol'un konuğu koronalı çıkınca canlı yayındaki tepkisi olay oldu
ATV ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Esra Erol'da canlı yayınında bugün yaşananlar günün konusu oldu. Rakiplerinin tersine canlı yayınlarına devam eden Esra Erol'da'nın konuğu koronavirüs testim pozitif çıktı deyince olanlar oldu...
ATV'de haftaiçi her gün canlı olarak yayınlanan Esra Erol'da programında bugün yaşanan olaylar sosyal medyanın konusu oldu. Rakiplerinin aksine salgına inat hala canlı yayınlarına devam eden Esra Erol'da stüdyosunda yaşananlar ekran başındakileri en çok da Esra Erol'u şok etti.
19
Canlı yayın konuğu olan kadın 'Bana Korona teşhisi koydular' deyince Esra Erol'un canlı yayında yaşadığı şok ve tedirginlik ekranlara yansıdı.
29
"Bana Korona teşhisi koydular ama ben hafif geçiriyormuşum" sözleri karşısında tedirginliğini saklayamayan Erol konuğuna "Şu anda tedavi sürecinde misiniz" diye sordu.
39
İşte Esra Erol'a yapılan eğlenceli yorumlardan bazıları...
49