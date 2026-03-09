Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'dan hamilelik pozu!
Esra Erol’un kız kardeşi Eda Erol, hamilelik sürecini sanal medyada eğlenceli paylaşımlarla takipçileriyle buluşturmaya devam ediyor. Daha önce bebeğinin boyutunu “nar” ile simgeleyen Erol, bu kez “Çünkü o bir Karnabahar” notuyla yeni pozlarını yayınladı. Büyüyen karnıyla spor salonundan verdiği ayna pozu kısa sürede büyük beğeni topladı.
Esra Erol’un kız kardeşi Eda Erol, 28 Ağustos 2025’te Adile Sultan Sarayı’nda Ekrem Karaçayır ile dünyaevine girmişti. Geçtiğimiz aylarda ilk bebeklerini beklediklerini duyurarak büyük mutluluk yaşayan çiftten yeni bir paylaşım geldi. Eda Erol, sosyal medya hesabından karnı burnunda verdiği yepyeni pozlarını takipçileriyle paylaştı.
atv ekranlarının sevilen ismi Esra Erol'un 39 yaşındaki kız kardeşi Eda Erol, özel hayatıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.Bir süredir pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır ile birlikte olan Erol, 28 Ağustos 2025'te Adile Sultan Sarayı'nda gerçekleşen görkemli bir törenle evlenmişti. Çok sayıda ünlü isim ve yakın dostun katıldığı düğün, magazin dünyasında uzun süre konuşulmuştu.
BEBEK MÜJDESİ GELDİ!
Eda Erol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hamile olduğunu duyurmuş, paylaşımı kısa sürede çok sayıda tebrik mesajı almıştı.
BEBEĞİNİN CİNSİYETİNİ AÇIKLADI!
Anne olmak için gün sayan Erol, cinsiyet partisinde erkek bebek müjdesini vermiş ve bu anları sevenleriyle paylaşmıştı.