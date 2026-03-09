Esra Erol'un kardeşi Eda Erol'dan hamilelik pozu!

atv ekranlarının sevilen ismi Esra Erol'un 39 yaşındaki kız kardeşi Eda Erol, özel hayatıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.Bir süredir pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır ile birlikte olan Erol, 28 Ağustos 2025'te Adile Sultan Sarayı'nda gerçekleşen görkemli bir törenle evlenmişti. Çok sayıda ünlü isim ve yakın dostun katıldığı düğün, magazin dünyasında uzun süre konuşulmuştu.