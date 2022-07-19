Esra Erol'un havuz başında mini şortuyla verdiği poza eşi Ali Özbir'in yaptığı yorum kriz çıkardı!

Geçtiğimiz sezonlarda ATV ekranlarında yayınlanan programıyla milyonlarca insanın gönlünde taht kuran Esra Erol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor. Son olarak önceki gün paylaştığı havuz başındaki mini şortlu pozuna eşi Ali Özbir'in yaptığı yorum kriz çıkardı. Bakın Özbir, Esra Erol'un o pozuna ne yazdı...