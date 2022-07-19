Esra Erol'un havuz başında mini şortuyla verdiği poza eşi Ali Özbir'in yaptığı yorum kriz çıkardı!
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da ile milyonlarca kişinin kalbinde taht kuran, yaptıkları ve söyledikleriyle çok konuşulan Esra Erol, Müge Anlı ile aralarında geçen anlaşmazlıkla da gündeme gelmişti. Şimdi ise geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından paylaştığı havuz başında mini şortlu pozuyla çok konuşulan Erol'a eşinden yorum gecikmedi. Ali Özbir'in yaptığı o yorum, gündeme bomba gibi düştü.
Geçtiğimiz sezonlarda ATV ekranlarında yayınlanan programıyla milyonlarca insanın gönlünde taht kuran Esra Erol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor. Son olarak önceki gün paylaştığı havuz başındaki mini şortlu pozuna eşi Ali Özbir'in yaptığı yorum kriz çıkardı. Bakın Özbir, Esra Erol'un o pozuna ne yazdı...
Yoğun geçen sezonun ardından vaktini ailesine ayıran Esra Erol, sosyal medya hesabından mini şortuyla havuz başında çektirdiği fotoğrafları paylaştı.
Uzun zamandır ATV ekranlarında ' Esra Erol'da' isimli programın sunuculuğunu üstlenen Esra Erol, yoğun geçen sezonun ardından dinlenmeye çekildi.
Ailesiyle zaman geçiren ünlü sunucu, günlük yaşantısından kareleri de sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.