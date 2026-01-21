Esra Erol'un avukatı Hülya Kuran'ın kızı gündem oldu! Anne-kız arasındaki benzerlik, görenleri şaşkına çevirdi

Esra Erol'un avukatı Hülya Kuran'ın kızı Zeynep, magazin gündemine hızlı bir giriş yaptı. Annesiyle olan benzerliği dikkat çekerken, sosyal medyada ''annesinin aynısı'' yorumları peş peşe geldi. Görenleri hayrete düşüren bu anne-kız benzerliği, kısa süre içinde beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.