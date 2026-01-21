Esra Erol'un avukatı Hülya Kuran'ın kızı gündem oldu! Anne-kız arasındaki benzerlik, görenleri şaşkına çevirdi
Uzun yıllardır ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Esra Erol'da programında yaptığı yorumlar ve çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen avukat Hülya Kuran, bu kez kızı Zeynep ile adından söz ettirdi. Hülya Kuran'ın kızı Zeynep'i görenler, sosyal medyada aynı noktada buluştu. Anne-kız arasındaki büyük benzerlik kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.
Esra Erol'un avukatı Hülya Kuran'ın kızı Zeynep, magazin gündemine hızlı bir giriş yaptı. Annesiyle olan benzerliği dikkat çekerken, sosyal medyada ''annesinin aynısı'' yorumları peş peşe geldi. Görenleri hayrete düşüren bu anne-kız benzerliği, kısa süre içinde beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında uzun zamandır avukatlık yapan Hülya Kuran şimdi de kızı Zeynep ile gündeme geldi.
Kızı Zeynep ile olan karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Kuran, kızına başarılarından dolayı tebrik dolu ifadeler kullanıyor.
Kadınların haklarını korumaya çalışan ve programda onlara yönelik çıkışlar yapan Hülya Kuran'ın kızını görenler ise aynı yorumu yapıyor.