Esra Erol'dan bomba itiraflar! ATV'deki programını anlattı 'Stüdyodan gitmek istiyorum'

Erol, Eyüboğlu'nun sorusu üzerine şu itirafı da yaptı:

"Yaklaşık üç yıldır bu formatı yapıyoruz. Yıprandığımı, tahammülsüz bir insan olmaya başladığımı görüyorum. Bazen öyle bir an oluyor ki o an stüdyodan çıkıp gitmek istiyorum. Gerçekten 'hoşçakalın sayın seyirciler' deyip çıkmak istiyorum."