Esra Erol'dan bomba itiraflar! ATV'deki programını anlattı 'Stüdyodan gitmek istiyorum'
ATV'deki Esra Erol'da programının sunucusu Esra Erol, Magazin Noteri adlı YouTube programında ilginç itiraflarda bulundu.
YouTube'da Ali Eyüboğlu ile İlkay Buharalı’nın yaptığı 'Magazin Noteri' adlı programın canlı yayınına Esra Erol katıldı. ATV'de Esra Erol'da adlı programı yapan ünlü televizyoncu, açıklamalarıyla herkesi şaşırttı.
Zaman zaman skandal olaylara imza atılan Esra Erol'da programı için Ali Eyüboğlu, ''Türk toplumunun aile yapısına bu kadar ters yaşayan ve bunu savunabilen insanlara nasıl tahammül edebiliyorsun?'' sorusunu sordu. Erol ise 'Edemiyorum aslında'' diye cevap verdi.
Erol, Eyüboğlu'nun sorusu üzerine şu itirafı da yaptı:
"Yaklaşık üç yıldır bu formatı yapıyoruz. Yıprandığımı, tahammülsüz bir insan olmaya başladığımı görüyorum. Bazen öyle bir an oluyor ki o an stüdyodan çıkıp gitmek istiyorum. Gerçekten 'hoşçakalın sayın seyirciler' deyip çıkmak istiyorum."
9 yaşındaki oğlu İdris Ali’nin ardından ikinci hamileliğini yaşadığını ve karnındaki bebeğini altı aylıkken düşürdüğünü anlatan Esra Erol, bu acı olayın hayatının içsel olarak yaşadığı dönüm noktası olduğunu açıkladı.