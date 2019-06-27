Esra Erol'daki damat adayı Melih Erdem'in cinsel ilişki görüntüleri sonrası açıklamaları olay
İlk olarak Esra Erol, ardından da Zuhal Topal'ın izdivaç programlarına katılan damat adayı Melih Erdem, ifşa görüntülerinin internete düşmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Katıldığı izdivaç programlarında geniş hayran kitlesi kazanan Melih Erdem, skandal videosuyla ilgili açıklama yapmak zorunda kaldı. Esra Erol ve Zuhal Topal'da gelin arayan Melih Erdem, yaklaşık 300 bin takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından bir özür mesajı yayınladı.
Uygunsuz görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından açıklama yapan Melih Erdem,"Öncelikle bu son yaşanan ifşa olayı ile ilgili utancımın hat safhada olduğunu bilmenizi isterim" diyerek açıklamalarına şu şekilde devam etti;
Haince davranış: "15 yıllık çocukluk arkadaşımın haince yapmış olduğu davranıştan dolayı sizlere mahcup bir şekilde bu açıklamayı yapıyorum. Beni uzun zamandır tanıyanlar bilir, kimsenin namusuna ve kimsenin eşine dostuna bir yanlışımı görmemiştir."
Rezilce hareket: "Bana olan sevginizi ve saygınızı zedeleyen bu rezilce hareketten dolayı hepinizden özür diliyorum ve bir daha asla ama asla böyle bir olaylar karşılaşmayacağınıza dair söz veriyorum. Ve size ufak bir tavsiye veriyorum, bu devirde kimseye dost kelimesini kullanmayın."