Esra Erol'da Yufkacı Muammer olayında 3. kadının itirafları şok etti: Meğerse esas niyeti başkaymış

"Güvenmeyin" diyen Fatma Hanım "Hamide kocasına kavuştu rahat etti mi? Benim kızımı evden alıyordu. Kızıma telefon ediyordu. Niye telefon ediyordu? Yalan konuşmasın. Benim kızımı da kendisini de yaktı. Her gün işe beraber gidiyorlardı. Kızımın yuvasını yıktı, benim de yuvamı yıktı." ifadelerini kullandı.