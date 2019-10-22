Esra Erol'da yardım isteyen Ali Keskin öldürüldü katil ise eşinin kaçtığı kişi çıktı
ATV'de yayınlanan Esra Erol'un programına katılarak eşinin, 4 yaşındaki kızını alarak İdris Coşgun isimli bir adama kaçtığını söyleyen Ali Keskin, tüfekle vurularak öldürüldü.
Geçtiğimiz Mayıs ayında ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran ve eşi Elif ile 4 yaşındaki kızının evden kaçtığını belirten Ali Keskin, önceki gün dehşet saçtı. Programda eşinin İdris Coşkun isimli bir kişiye kaçtığını söyleyen Ali Keskin, o şahsın evini bastı.
İdris Coşkun'un evini basıp, anne ve babasını av tüfeğiyle vurup yaralayan Ali Keskin, yaşanan olayların ardından tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Jandarma İdris Coşkun'u gözaltına alırken, anne ve babası ise hastaneye kaldırıldı.
Olay nasıl yaşandı?
Ali Keskin ve henüz kimlikleri tespit edilemeyen 2 arkadaşı, dün gece Kütahya'dan otomobille Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Hacıbeyli köyüne geldi. Ali Keskin, arkadaşlarıyla birlikte, husumetli olduğu İdris Coşkun'un evine gitti.
Ali Keskin, avluda İdris Coşkun ile hesaplaşmak istediğini söyleyerek, bağırmaya başladı. Avluya çıkan İdris Coşkun'un babası Şeref Coşkun ile annesi Havva Coşkun, Ali Keskin ve arkadaşlarına, oğullarının evde olmadığı söyledi.