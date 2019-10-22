Esra Erol'da yardım isteyen Ali Keskin öldürüldü katil ise eşinin kaçtığı kişi çıktı

Geçtiğimiz Mayıs ayında ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran ve eşi Elif ile 4 yaşındaki kızının evden kaçtığını belirten Ali Keskin, önceki gün dehşet saçtı. Programda eşinin İdris Coşkun isimli bir kişiye kaçtığını söyleyen Ali Keskin, o şahsın evini bastı.