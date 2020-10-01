Esra Erol'da ortaya çıkan Türkiye'nin kanını donduran olayda 7 kişi gözaltına alındı

Esra Erol’da programına 18 Eylül 2020 tarihinde katılan Cennet Demir, 16 yaşındaki kızı G.D.’nin Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde babası ile kalmış olduğu zamanda birçok kişi tarafından cinsel istismara uğradığını ve bu olaydan 2 aylık hamile olduğunu hastane raporu ile öğrenmiş, bu olayla alakalı Antalya-Kemer İlçe Jandarma Komutanlığında ifade vermişti.