Esra Erol'da ortaya çıkan Türkiye'nin kanını donduran olayda 7 kişi gözaltına alındı
Geçtiğimiz günlerde ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan Esra Erol'da programına konuk olan Cennet Demir'in iddiaları tüm Türkiye’nin kanını dondurmuştu. Yaşanan gelişmelerden sonra başarılı sunucu Esra Erol alarma geçti ve günler sonra sevindiren haber geldi. 16 yaşındaki genç kızı mağdur ettiği iddia edilen 7 kişi ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.
Hafta içi her gün saat ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan Esra Erol, yine bir sır perdesini araladı.
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Geçtiğimiz günlerde Esra Erol’da programına konuk olan Cennet Demir'in iddiaları tüm Türkiye’nin kanını dondurdu.
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Esra Erol’da programına 18 Eylül 2020 tarihinde katılan Cennet Demir, 16 yaşındaki kızı G.D.’nin Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde babası ile kalmış olduğu zamanda birçok kişi tarafından cinsel istismara uğradığını ve bu olaydan 2 aylık hamile olduğunu hastane raporu ile öğrenmiş, bu olayla alakalı Antalya-Kemer İlçe Jandarma Komutanlığında ifade vermişti.
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Bu yaşanan gelişmelerden sonra başarılı sunucu Esra Erol alarma geçti ve günler sonra sevindiren haber geldi.
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