Esra Erol'da Mevla Kaya'nın kararı olay! Eşi ve sevgilisiyle yaşıyor

3 çocuğunun hatırına eşi Salih ve sevgilisi ile aynı evde yaşayan Mevla Kaya da canlı yayına çıktı. Eşinin Nilüfer ile evlenebilmek için 'nikahını' vermesini istediğini belirten Mevla, hem onu hem de 3 çocuğunu yakmakla tehdit ettiğini açıkladı. Salih Kaya ise canlı yayında "Ben Nilüfer'i seviyorum, Mevla'yı istemiyorum" diyerek genç kadına büyük bir şok yaşattı.