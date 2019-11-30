Esra Erol'da Melahat çocuklar kocamdan değil sevgilimden demişti o da yalan çıktı

Aldatma olayının ardından 2 çocuğuna DNA testi isteyen eş Ramazan B. birçok kez aldatıldığı gerçeği ile yüzleşti. Dünkü canlı yayında açıklanan ikinci DNA testi sonucuna göre ise Melahat'in sevgilisinden olduğunu iddia ettiği çocuğu da başkasından çıktı.