Esra Erol'da kocasının ihanetine uğrayan kadın kocasını dövdüğünü itiraf etti
ATV ekranlarında yayımlanan Esra Erol'da programında kocasının ihanetine uğradığını gözyaşları içinde anlatan Kevser Çatalkaya, eşi Orhan Çatalkaya'yı dövdüğünü itiraf etti.
Haftanın her günü ATV ekranlarında yayımlanan Esra Erol'un programına Kevser Çatalkaya'nın hikayesi damga vurdu. 6 yıldır beraber olduğu eşi Orhan Çatalkaya tarafından aldatılan Kevser Çatalkaya boşanmak İçin Esra Erol’un kapısını çaldı.
2014 yılında büyük bir aşkla evlenen ve 4,5 yaşında çocukları olan Kevser -Orhan Çatalkaya çifti, Orhan Çatalkaya’nın Fatma Sinem Kuru ile eşini aldatması ile evliliklerinin çatırtıya uğradığını ifade etti.
Canlı yayına bağlanan Orhan Çatalkaya Fatma Sinem Kuru ile beraberliğim oldu diyerek iddiaları doğruladı Öte yandan gelen onlarca ihbarda Fatma Sinem Kuru birçok ailenin yuvasını dağıttığı yönündeydi.
Gözyaşlarına hakim olamayan acılı kadın, şunları söyledi:
''2018 yılının Nisan ayında aldatıldığını öğrendim. Bir gece yarısı telefonumu aldı kurcaladı ve bana geri getirdi.''