Esra Erol'da kirli aile sırrı ifşa oldu meğer ağabeyi küçük kız kardeşini taciz etmiş

İmam Hatip lisesi öğrencisi Gülbeyaz Can 17 yaşında babama gidiyorum diyerek annesi Şerife Can'ın evinden yanından ayrıldı. Anne ve babası boşanmış olan Gülbeyaz, babasına o gün hiç gitmedi. Onun yerine Bursa Görüklü'de oturan ağabeyi Muzaffer Can'ın yanına gidiyor ve orada 4 ay kalıyor. Orada kalırken de bir erkekle kaçıp kayıplara karışıyor.