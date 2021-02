Esra Erol'da kirli aile sırrı ifşa oldu meğer ağabeyi küçük kız kardeşini taciz etmiş

Öz ağabeyinin cinsel istismarı

Esra Erol bu istismarın ne olduğunu sorunca Şerife Can iğrenç sırrı ifşa etti. Meğer kızı Gülbeyaz 10 yaşındayken öz ağabeyi Muzaffer Can tarafından cinsel istismara maruz kalmış. İstismarın sözlü olduğunu iddia eden anne Şerife Can, olayı öğrenince eşiyle birlikte oğullarını dövüp sokağa attıklarını söyledi. 15 gün sokakta bıraktıkları oğulları eve dönünce de tacizin üstünü kapatmışlar.