Esra Erol'da karısı ifşa etti eşini aldatan adam sevgilisiyle babasını evlendirdi!
ATV'deki Esra Erol'un programına katılan 3 çocuk annesi kadının anlattıkları duyanları şaşkına çevirdi.
Televizyonda yayınlanan Esra Erol'da programına katılan 33 yaşındaki Meryem Tarım, 6 yıllık eşinin yabancı uyruklu bir kadınla hayat kurduğunu ve çocukları ile kendisini mağdur ettiğini iddia ederek yardım istedi.
Konya'da yaşayan Meryem Tarım'nın iddiasına göre, eşi Ömer Tarım'ın 3 yıldır yabancı uyruklu F. T. ile birlikte yaşıyor. Evinin kira olduğunu ve zor günler geçirdiğini ifade eden Meryem Tarım, eşinin eve döndüğü sırada o kadınla yazışmalarını yakaladığını ifade etti.
Eşi Ö. T.'nin karısının arka sokağında yabancı uyruklu sevgilisi F.T. ile ev tuttuğunu şuan 12 yaşında olan oğlu babasının kadınla olan ilişkisini bildiğini belirten Meryem Tarım, "Evleri benim yolumun güzargahında. Ben oradan geçerken eşimin arabasını evin önünde görünce içim yanıyor." dedi.
Meryem Tarım konuşmasının devamında "Ben evimde çocuklarımla ağlıyorum onlar orada mutlu mesut yaşıyorlar bu adalet mi. Ben hep onların evine gidip huzur vermedim" diye konuştu.