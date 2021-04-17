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Esra Erol'da ihanet şoku! Kocasını aldattı 'Oh be iyi ki kaçtım' dedi

Esra Erol'da ihanet şoku! Kocasını aldattı 'Oh be iyi ki kaçtım' dedi

2 yaşındaki oğlunu da yanına alıp sırra kadem basan Ayşe Çağlar’ı Esra Erol buldu. Ayşe Çağlar “Çocuğumu da alarak erkek arkadaşıma kaçtım. Oh be iyi ki kaçtım” diyerek herkesi şaşkına çevirdi.

Esra Erol'da ihanet şoku! Kocasını aldattı 'Oh be iyi ki kaçtım' dedi

ATV'nin sevilen ve en çok izlenen programlarından 'Esra Erol'da dün yayınlanan programda 2 yaşındaki oğlunu da yanına alıp sırra kadem basan Ayşe Çağlar, konu olarak ele alındı. 

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Esra Erol'da ihanet şoku! Kocasını aldattı 'Oh be iyi ki kaçtım' dedi

15 yıllık eşi Muzaffer Çağlar Esra Erol'da programına katılarak "4 Şubat'tan beri eşim Ayşe ve 2 yaşındaki oğlum kayıp. Ne yaptıysam bulamadım. O günden beri seslerini bile duymadım. İkisinin de can güvenliğinden endişe ediyorum" diyerek derdini dile getirdi.

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Esra Erol'da ihanet şoku! Kocasını aldattı 'Oh be iyi ki kaçtım' dedi

"Hiçbir sorunumuz yoktu." diyen Muzaffer Çağlar'ın eşi Ayşe Hanımı çok kısa sürede bularak stüdyoya getiren Esra Erol karı kocayı canlı yayında yüzleştirdi.

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Esra Erol'da ihanet şoku! Kocasını aldattı 'Oh be iyi ki kaçtım' dedi

Ayşe Çağlar “Çocuğumu da alarak erkek arkadaşıma kaçtım. Oh be iyi ki kaçtım” dedi. Ve herkesi çileden çıkaran şu açıklamayı yaptı. “Çocuğumu da 4 gündür sevgilim Adem’in ablasına bıraktım, Adem’i de aracı Bahattin adlı aracı bir kişi sayesinde tanıdım” diyerek itiraf etti.

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