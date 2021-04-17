Ayşe Çağlar “Çocuğumu da alarak erkek arkadaşıma kaçtım. Oh be iyi ki kaçtım” dedi. Ve herkesi çileden çıkaran şu açıklamayı yaptı. “Çocuğumu da 4 gündür sevgilim Adem’in ablasına bıraktım, Adem’i de aracı Bahattin adlı aracı bir kişi sayesinde tanıdım” diyerek itiraf etti.