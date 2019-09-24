Esra Erol'da ifşa oldu baba engelli kızını satmış duyanlar şoka uğradı
Esra Erol'un programına katılan Nail Kurt isminde bir adamın engelli kızının kaçırıldığını söylemesinin ardından korkunç detaylar orataya çıktı.
65 yaşındaki Nail Kurt, Esra Erol’un programına başvurarak yüzde 50 engelli olan 23 yaşındaki kızının kaçırıldığını iddia etti. 2015 yılında açtığı mahkeme ile kızı Ceylan’ın kısıtlanması talebinde bulunarak vasisi olan Nail Kurt'un canlı yayına çıktığı ilk gün Esra Erol ekibi ihbarları değerlendirdi.
Bugünkü yayında ise yüzlerce ihbar alan Esra Erol'un programına İzmir’in Kemalpaşa ilçesi, Manisa’nın Turgutlu ilçesi ve Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinden sayısız telefon geldi.
Yayına bağlanan kişiler, baba Nail Kurt’un engelli olan kızı Ceylan'ı yıllardır yaşlı erkeklerle tanıştırdığını ve onlarla birlikte olmaya zorladığını iddia etti.
65 yaşındaki Hulusi Boncuk isimli şahıs, kızı yaşında olan Ceylan ile bir dönem birlikte olduğunu ve bunun karşılığında baba Nail Kurt’a 10 bin lira para verdiğini itiraf etti.