Esra Erol'da gözyaşları içinde anlattı her şey ortaya çıktı: Gelinim biz tarladayken...
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'a katılan Ayhan Yılmaz 3.5 yaşındaki torunu Selin Yılmaz'dan 7 Temmuz tarihinden beri haber alamadığını iddia ederek gözyaşları içinde yardım istedi. Dün ortaya çıkan yeni gelişme ile her şey ortaya çıktı.
ATV ekranlarında yayınlanan “Esra Erol’da” programına katılan Ayhan Yılmaz, Gelini Mina Askerova ve 3.5 yaşındaki torunu Selin Yılmaz’dan 7 Temmuz tarihinden beri haber alamadığını iddia ederek gözyaşları içinde “Esra Erol’dan yardım istedi.
Ayhan Yılmaz, “ Oğlumun %70 engelli var. Sıcak bir yuvası olsun istedik ve evlendirdik. Gelinim sürekli telefonda başka kişilerle konuşuyordu. 7 Temmuz tarihinde biz tarladayken evden gitmiş." dedi.
Sözlerinin devamında Yılmaz "Giderken yanına 35 bin TL değerindeki altınları almış. Torunumu çok özledim. Başına kötü bir şey gelmesinden korkuyorum" diye ifade etti.
Esra Erol’da programına yayın sırasında birçok yerden gelen ihbarlar üzerine Mina Askerova’nın 3.5 yaşındaki kızı Selin ile birlikte Esenyurt ve çevresinde dilencilik yaptığı ortaya çıktı.