Esra Erol'da filmlere konu olacak olay! Kendisinden 35 yaş küçük adamla evlenecekti hayatının şokunu yaşadı
Esra Erol’a katılan 69 yaşında emeli yeminli mali müşavir olan bilirkişilik üzerine uzmanlık yapan ve bunun yanı sıra dolandırıcılık üzerine raporlar yazan kadının başına gelenler herkesi şoke etti.
Sosyal medya üzerinden adı Mehmet olan birisiyle tanıştığını söyleyen emeli yeminli mali müşavir Hatice Hanım, 7 kez buluştuğu ve kendisini evlilik vaadiyle kandıran adama güvendi. Kendisini Mehmet Aydın aile fotoğrafı diye gösterdiği kareye kendisini montajladığını dile getirdi.
Kendisini 3,5 milyon lira (3,5 trilyon) dolandıran Mehmet’in ilk olarak adının Mehmet Mehmet olduğunu söyleyen Hatice Hanım, kendisini Mehmet Aydın Nakıboğlu olarak tanıtan kişinin aslında FETÖ ile ilgili yalan söyleyip ailesinin yurtdışında olduğunu dile getirdi. Aile holdinginde çalışan aile üyesi olarak tanıtan Mehmet Aydın’ın pırlanta, altın işleri ile uğraştıklarını, 52 yaşında olduğunu dile getirdi. ‘Bana aile resimlerini gönderdi meğerse resimlere montajlamış kendini“ dedi.
Hatice Hanım, Mehmet Aydın’ın genç göründüğünü söyleyince bir trafik kazası geçirdiğini bu kazada eşini kaybettiğini, yüzünün kazada dağıldığını ve plastik cerrahların birçok kez ameliyatıyla düzeldiği yalanını söyledi. Ancak gerçek çok başka çıkıyor! Hatice Hanım, 52 yaşında sandığı Mehmet Aydın’ın gerçekte 32 yaşında olduğunu öğrenince şaşkına dönüyor. Esra Erol olayla ilgili, “Kendini Ahmet olarak tanıtan aslında Mehmet olan şahıs Hatice Hanım’a; Çok değerli bir taşınmazı çok uygun bir fiyata ben senin üzerine yapacağım diyor. Bunun içinde Hatice Hanım’dan para istiyor. Bu süre zarfında da Hatice Hanım’dan sürekli para almaya devam ediyor. Hatice Hanım şüphelenmeye başlayınca da evlenme vaadiyle kandırıyor!” sözlerini dile getirdi.
Hatice Hanım, “Benden para istediğinde Mehmet Aydın adına göndermemi istedi. Bana söylediği ismin babasının eski elemanı olduğunu söyledi. Ben aslında aynı kişiye para göndermişim!” ifadelerine yer verdi. Daha sonra kendisini dolandıran kişiden şüphe duymaya başladığını söyleyen Hatice Hanım, Mehmet’in kendisine evlenme vaadinde bulunduğunu ifade etti.