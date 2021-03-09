Esra Erol'da filmlere konu olacak olay! Kendisinden 35 yaş küçük adamla evlenecekti hayatının şokunu yaşadı

Hatice Hanım, Mehmet Aydın’ın genç göründüğünü söyleyince bir trafik kazası geçirdiğini bu kazada eşini kaybettiğini, yüzünün kazada dağıldığını ve plastik cerrahların birçok kez ameliyatıyla düzeldiği yalanını söyledi. Ancak gerçek çok başka çıkıyor! Hatice Hanım, 52 yaşında sandığı Mehmet Aydın’ın gerçekte 32 yaşında olduğunu öğrenince şaşkına dönüyor. Esra Erol olayla ilgili, “Kendini Ahmet olarak tanıtan aslında Mehmet olan şahıs Hatice Hanım’a; Çok değerli bir taşınmazı çok uygun bir fiyata ben senin üzerine yapacağım diyor. Bunun içinde Hatice Hanım’dan para istiyor. Bu süre zarfında da Hatice Hanım’dan sürekli para almaya devam ediyor. Hatice Hanım şüphelenmeye başlayınca da evlenme vaadiyle kandırıyor!” sözlerini dile getirdi.



