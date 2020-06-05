Esra Erol'da Ezgi ile Hüseyin'in çilesi! Anne Elif kararını verdi şok gelişme

Kadın susmuyor!

Hem agresif hem de diktatörce bir tutumu olan anne Elif Hüseyin'i Esra Erol bile yola getiremedi. Hiç susmayan ve hep bağırarak konuşan Elif Hüseyin, ünlü sunucuyu bir çok kez çileden çıkarttı. Ailesinin de tepkisini alan Elif Hüseyin 'Ailem bizi sildi. Ekrana çıkıp bizi rezil ettin' dediler diyerek durumu da itiraf etti. Esra Erol ise Ezgi ve Hüseyin ile konuşurken bağırmaya ara vermeyen Elif Hüseyin için ekibine 'SUS' yazan bir yazı gösterin talimatı verdi.