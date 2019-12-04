Esra Erol'da evli adam 5 aylık hamile komşusunu ikinciye kaçırdı karısı bakın neler dedi

ATV ekranlarında hafta içi her gün yayımlanan Esra Erol'un programında izleyenlerin ağzını açık bırakan bir olay yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda programa katılan Ali tolu, resmi nikahlı eşi ve aynı zamanda 5 aylık hamile olan Gamze Tolu’nun komşuları Murat dinç ve onun eşi Yurdagül Dinç tarafından kaçırıldığı ve 11 Kasım tarihinden bu yana kendisinden haber alamadığını gözyaşları içinde anlattı.