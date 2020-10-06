Esra Erol'da eşini aldatan adam sevgilisiyle babasını evlendirdi! Karısının anlattıkları şok etti

Konya'da yaşayan Meryem Tarım'nın iddiasına göre, eşi Ömer Tarım'ın 3 yıldır yabancı uyruklu F. T. ile birlikte yaşıyor. Evinin kira olduğunu ve zor günler geçirdiğini ifade eden Meryem Tarım, eşinin eve döndüğü sırada o kadınla yazışmalarını yakaladığını ifade etti.