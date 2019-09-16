Esra Erol'da Dilara şoku avukat Hülya Kuran'ı tersledi! Babasını cinsel tacizle suçlamıştı
ATV canlı yayınında Esra Erol kayıp olan Dilara Keklik'i bulup yayına çıkarınca herkes şaşkına döndü. Esra Erol'u savcıya şikayet ettiği ortaya çıkan Dilara, babasını da rezil etti.
ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında yaşanan aile dramlarından biri de Keklik ailesinde yaşandı. Anne ve babasının stüdyoya gelerek 3 aydır kızlarından haber alamadıklarını söyleyerek yardım istediği Dİlara Keklik, madalyalı bir kareteciydi. Ortadan kaybolmuş ve ailesini bir daha aramamıştı.
Esra Erol'un ekibi 20 yaşındaki Dilara Keklik'i Elazığ'da buldu. Genç kız Ankara'dan bu kente çalışmak için gittiğini iddia ediyordu. Restorantta yer gösterme hostesi olarak çalışan Dilara Keklik, canlı yayına geleceğini söyleyip son anda terminalden geri dönmüştü. Esra Erol bunun üzerine canlı yayın ekibini kente gönderdi ve Dilara'yı canlı yayına çıkardı.
Yüzünü ekrana dönmeden konuşan Dilara Keklik, annesi Mukaddes Keklik'in tüm yalvarmalarına karşın bir kez bile ona bakmadı. Annesinin sorduğu sorulara da yanıt vermeyen Dilara Keklik, davranış şekli ile herkesi şaşırttı. Bir robot gibi davranan genç kız, sürekli 'kendisinin kaçtığını, reşit olduğunu, patronlarından şikayetçi olmadığını, baskı görmediğini' tekrarladı.
Avukat Hülya Kuran'ı tersledi
Esra Erol'a güvenmeyen Dilara Keklik, canlı yayında soru yönelten avukat Hülya Hanım'ı da bir kaç kez tersledi. Annesine "bu meseleyi kapat seni arayacağım" diyen Dilara, Esra Erol'dan gelen 'sana güvenilir bir yerde iş bulayım" teklifini de geri çevirdi. Ankara'dan kaçıp gittiği Elazığ'da çalışmak istediğini söyleyen Dilara, geri dönmeyeceğini söyledi.