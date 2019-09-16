Esra Erol'da Dilara Keklik kan dondurdu! Babasını cinsel tacizle suçlamıştı

Yüzünü ekrana dönmeden konuşan Dilara Keklik, annesi Mukaddes Keklik'in tüm yalvarmalarına karşın bir kez bile ona bakmadı. Annesinin sorduğu sorulara da yanıt vermeyen Dilara Keklik, davranış şekli ile herkesi şaşırttı. Bir robot gibi davranan genç kız, sürekli 'kendisinin kaçtığını, reşit olduğunu, patronlarından şikayetçi olmadığını, baskı görmediğini' tekrarladı.