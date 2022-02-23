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Esra Erol'da çığlığıyla meşhur olan Ceylan 'Bu kaçıncı kocan' diyen kayınpederine saldırdı

ATV'de yayınlanan Esra Erol’da programına aileleriyle barışmak istediklerini belirterek yardım isteyen Ramazan ve 3 aylık hamile olan Ceylan, Adana’ya eşinin baba ocağına döndü. Ceylan, kendisine "Bu kaçıncı kocan?" diye soran kayınpederine saldırdı.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran Ramazan ve Ceylan, aileleriyle barışmak istediklerini belirterek yardım istemişti. 3 aylık hamile olan Ceylan, ilerleyen günlerde ağabeyine teslim edilmişti. İki genç, önceki gün yayınlanan bölümde Ramazan’ın kendi adını taşıyan babası Ramazan Bey ile yüzleşmiş ve Adana’ya dönme kararı almıştı. Adana’ya eşinin baba ocağına dönen Ceylan , kayınpederinin "Bu kaçıncı kocan?" sorusu üzerine sinirlerine hakim olamadı ve bir anda Ramazan Bey’e saldırdı.



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