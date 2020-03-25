Esra Erol'da Baha Akkoç ifşası! Silah zoruyla kaçırıldım dedi fuhuş çıktı

Baha'nın anlattığına göre karşı komşuları olan Leyla Özdoğanlar ile onun oğlu tarafından silah zoruyla kaçırılmıştı. Söyledikleri şöyle:

-Leyla bana gelmişti. Eşim işteydi. Ona çay yaparken kapı çaldı, Leyla gidip kapıyı açtı. İçeriye oğlu Erdoğan Özdoğan silahla girdi. Çocuğun başına silah dayadı ve burdan gideceğiz dedi. Sonra bana veda mektubu yazdırdı. Beni arama diye mektup yazdım. Bana eşyaları toplattılar, kapıya İrem'e ait gri bir araba geldi. Ama İrem'in onlarla bir bağlantısı yokmuş. Arabaya bindik beni bir taksiye götürdüler.