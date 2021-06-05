Esra Erol'da 60 yaşındaki Ayten teyze genç sevgilisi uğruna 27 senelik eşini bıraktı
ATV'deki Esra Erol'a 60 yaşındaki Ayten teyze, uğruna 27 yıllık eşini terk ettiği 39 yaşındaki sevgilisi Mustafa'yı bulmak için geldi.
Esra Erol'ün dün yayımlanan programında yaşananlar sosyal medyaya da damgasını vurdu. 60 yaşındaki Ayten Teyze evden kaçan genç aşkı Mustafa Korkmaz'a gözyaşları içinde seslendi.
Evden kaçan eşini bulmak için yayına çıkan Ayten teyze, kayıp Mehmet'in 50-60 yaşlarında olduğunu ve kendisinden haber alamadığını söyledi.
Ancak konu hakkında araştırma yapan Esra Erol ekibi, Mustafa Korkmaz'ın 39 yaşında olduğunu öğrendi.
27 yıllık eşini Mustafa için terk ettiğini açıklayan Ayten Teyze, 'Beni kandırdı. Termosumu açsın diye Mustafa'dan yardım istedim sonra aşık oldum" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.