Esra Erol'da 3 aylık hamile Ceylan'ın annesine 'Kocamı bırakmam dul kalmam' çığlıkları olay oldu!

Evlenmesine izin verilmeyen kızın annesine isyanı! Evden kaçıp Ramazan ile bir hayat kuran ve 3 aylık hamile olan Ceylan, "Bizi ailelerimizle barıştır" diyerek Esra Erol’un kapısını çaldı. Canlı yayına telefonla bağlanan Ceylan’ın annesine isyanı herkesi şaşırttı. Özellikle hızlı konuşması ve “Bu yaşta ben dul kalamam” diyerek isyan ettiği o görüntüler sosyal medyada viral oldu.

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında Ceylan isimli genç kızın annesine çığlıklarla seslenmesi sosyal medyada viral oldu. Ceylan'ın ailesinden kaçarak Ramazan isimli genç adamla evlenmesinin ardından, her iki ailenin de evliliği kabul etmeyerek gençleri reddetmesinin ardından, Ceylan ve Ramazan, Esra Erol'dan yardım istedi. 3 aylık hamile olan Ceylan'ın, evlenmesine izni olmadığını belirten annesine çığlıklarla bağırdığı anların videosu sosyal medyada viral oldu.

ATV'de yayınlanan programda Ceylan'ın anlattıkları izleyicileri şaşırttı. Evden kaçıp Ramazan ile bir hayat kuran ve 3 aylık hamile olan Ceylan Hanım bizi ailelerimizle barıştır diyerek Esra Erol’un kapısını çaldı.







Canlı yayına telefonla bağlanan Ceylan’ın annesine isyanı herkesi şaşırttı.







Hızlı konuşması ve tiz sesi sosyal medyada viral oldu

Özellikle hızlı konuşması ve “Bu yaşta ben dul kalamam” diyerek isyan ettiği o görüntüler sosyal medyada viral oldu.