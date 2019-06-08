Esra Erol'da 14 yaşındaki Gamze’yi kaçıran enişte tutuklandı
Esra Erol'da programında yaşanan olay karşısında izleyiciler büyük bir şok yaşadı. Canlı yayına katılan Mehmet Rüzgar, 14 yaşındaki kızının eniştesi Mehmet Ali Akkaya tarafından kaçırıldığını iddia etti.
3 ay önce ortalıktan kaybolan Gamze’nin teyzesinin resmi nikahlı kocası olan Mehmet ali Akkaya’nın aşk mesajları yazarak küçük kızı kandırdığı, ikamet ettiği Gaziantep’e çağırdığı zorla alıkoyarak cinsel istismarda bulunduğu, uyuşturucuya alıştırarak fuhuşa sürüklendiği iddiası üzerine yayının ertesi günü gelen ihbarları değerlendiren Esra Erol küçük Gamze’ye Gaziantep’te ulaştı.
Gaziantep’ten canlı yayına katılan Gamze Rüzgar, teyzesi Damla Akkaya’nın kendisini pavyonlarda konsomatris ve oryantel dansçı olarak çalıştırdığını, bu zulümden kaçarak annesine sığındığını, annesinin velayeti babasında ve yurttan kaçtığını bildiği halde yetkililere haber vermeyip kızını 1000 Lira karşılığında tüpçü lakaplı Ali Kılınç’a peşkeş çektiğini, annesinin yaptığı bu iğrençlikten de kaçarak son sığınma limanı olarak eniştesi Mehmet Ali Akkaya’nın yanına gittiğini ifade etti.
Mehmet ali Akkaya’nın da Gamze’yi 2 ay evinde alıkoyarak ayaklarını ve ellerini bağlayıp kendisiyle zorla cinsel münasebete girdiğini, şiddet gördüğünü Mehmet Ali Akkaya tarafından uyuşturucuya alıştırıldığını ve bunun ardından başka erkeklere uyuşturucu karşılığında peşkeş çekildiğini ifade etti.
Tüm iddiaları canlı yayında reddeden Mehmet ali Akkaya Gaziantep savcılığı tarafından gözaltı kararı çıkması sebebiyle İstanbul Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp büro ekipleri tarafından canlı yayında Mehmet Ali Akkaya’yı gözaltına aldılar.