Esra Erol'da 14 yaşındaki Gamze’yi kaçıran enişte tutuklandı

Gaziantep’ten canlı yayına katılan Gamze Rüzgar, teyzesi Damla Akkaya’nın kendisini pavyonlarda konsomatris ve oryantel dansçı olarak çalıştırdığını, bu zulümden kaçarak annesine sığındığını, annesinin velayeti babasında ve yurttan kaçtığını bildiği halde yetkililere haber vermeyip kızını 1000 Lira karşılığında tüpçü lakaplı Ali Kılınç’a peşkeş çektiğini, annesinin yaptığı bu iğrençlikten de kaçarak son sığınma limanı olarak eniştesi Mehmet Ali Akkaya’nın yanına gittiğini ifade etti.