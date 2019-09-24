Esra Erol'a kızını aramaya çıkan baba ifşa oldu! Meğer kızını erkeklere satmış
ATV'deki Esra Erol'un programına katılan Nail Kurt engelli kızının kaçırıldığını iddia edip yardım istedi. Arka arkaya gelen telefonlarla korkunç gerçekler ifşa oldu.
65 yaşındaki Nail Kurt, Esra Erol’un programına başvurarak yüzde 50 engelli olan 23 yaşındaki kızının kaçırıldığını iddia etti. 2015 yılında açtığı mahkeme ile kızı Ceylan’ın kısıtlanması talebinde bulunarak vasisi olan Nail Kurt'un canlı yayına çıktığı ilk gün Esra Erol ekibi ihbarları değerlendirdi.
Bugünkü yayında ise yüzlerce ihbar alan Esra Erol'un programına İzmir’in Kemalpaşa ilçesi, Manisa’nın Turgutlu ilçesi ve Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinden sayısız telefon geldi.
Yayına bağlanan kişiler, baba Nail Kurt’un engelli olan kızı Ceylan'ı yıllardır yaşlı erkeklerle tanıştırdığını ve onlarla birlikte olmaya zorladığını iddia etti.
65 yaşındaki Hulusi Boncuk isimli şahıs, kızı yaşında olan Ceylan ile bir dönem birlikte olduğunu ve bunun karşılığında baba Nail Kurt’a 10 bin lira para verdiğini itiraf etti.