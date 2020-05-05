Esra Erol'a canlı yayında korona şoku! Yaptığı hareket sosyal medyanın diline düştü
ATV canlı yayınında Esra Erol program konuğu olan kadın 'koronavirüs testim pozitif çıktı' deyince şok oldu
ATV'de haftaiçi her gün canlı olarak yayınlanan Esra Erol'da programında bugün yaşanan olaylar sosyal medyanın konusu oldu. Rakiplerinin aksine salgına inat hala canlı yayınlarına devam eden Esra Erol'da stüdyosunda yaşananlar ekran başındakileri en çok da Esra Erol'u şok etti.
Canlı yayınla sıra dışı olayları aydınlattığı programındaki kadın konuk 'Bana Korona teşhisi koydular' deyince Esra Erol'un canlı yayında yaşadığı şok ve tedirginlik ekranlara yansıdı.
Bir süre ne yapacağını bilmeyen Esra Erol bozuntuya vermemek için telaşlı bir şekilde etrafına baktı, soğuk kanlığını korumaya çalıştı fakat o anları sosyal medyanın diline düştü.
"Bana Korona teşhisi koydular ama ben hafif geçiriyormuşum" sözleri karşısında tedirginliğini saklayamayan Erol konuğuna "Şu anda tedavi sürecinde misiniz" diye sordu.