Esra Erol yalvarmıştı sapkın ilişkiyi affeden Mevla olayında bomba gelişme
Esra Erol'da ATV canlı yayınında Mevla olayında beklenmedik gelişmeler yaşandı. Esra Erol'un boşansın diye yalvardığı Mevla, 3 gün sonra ağlayarak stüdyoya geldi. İşte Mevla olayında şoke eden gelişmeler:
TÜRKİYE'nin konuştuğu Mevla Kaya olayı izleyenlerin başını döndürdü. Esra Erol'un boşanması için yalvardığı Mevla Kaya, cuma günü Salih'in elini tutup onunla evliliğini devam ettireceğini söyleyerek yayını terketmişti. Tam Mevla olayı kapandı derken, salı günü yayında yeni bir bomba patladı. Canlı yayına gelen Mevla Kaya öyle bir açıklama yaptı ki Esra Erol 'Ben senin ipinle kuyuya inmem' diyerek tepki gösterdi. Mevla son kararı, Nilüfer ise gurursuz açıklamaları Esra Erol'un tepesini attırdı. İşte Mevla olayında yaşananlar:
Kocası Salih'in eve getirdiği sevgilisi Nilüfer ile birlikte yaşayan Mevla, Türkiye'nin gündemine oturdu. Esra Erol 3 çocuk annesi Mevla'nın tüm gücüyle yanında olurken, Türk halkı da ona yeni bir hayat kurmak için seferber oldu. Esra Erol'un boşanması ve kendi hayatını kurması için adeta yalvardığı Mevla, önce buna razı oldu. Ama Mevla'nın çok zorlanarak aldığı bu karar uzun vadeli olmadı.
Mevla geçen hafta cuma günü son kararım diyerek Salih'i affettiğini ve evliliğini devam edeceğini duyurdu. Salih ile Mevla, sapkın ilişkide başrolde yer alan Nilüfer'in eşyalarını da toplayıp stüdyoya getirmişlerdi. Salih, "Bir daha Mevla'ya göz yaşı döktürmeyeceğim' diye yemin ederken, Mevla da 'Salih'in sözüne inanıyorum ona güveniyorum" diyerek evliliğine dönmüştü.
Pazartesi günü canlı yayına olayın taraflarından sadece Nilüfer çıktı. Dilinin altında bir bakla olduğunu belli eden Nilüfer, hafta sonu Salih ile telefonda konuştuklarını açıkladı. Yüzünde mutlu bir ifade olan Nilüfer, 2 gün önce karısıyla birlikte çekip giden Salih'e yeşil ışık yakmış görünüyordu. Esra Erol 'ne konuştuklarını' ısrarla sorsa da Nilüfer dilinin altındaki baklayı çıkarmadı. Ama salı günü yayına Mevla sürpriz bir kararla gelince herşey ortaya döküldü.